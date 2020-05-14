Скончался бывший замглавы администрации Волгограда

Общество 14.05.2020 11:40
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14.05.2020 11:40
13 мая скоропостижно скончался экс-заместитель главы администрации Волгограда Владимир Гавва. Об этом ИА «Высота 102» сообщили близкие умершего. Владимиру Алексеевичу было 68 лет. Дата прощания пока не известна. Редакция информагентства выражает глубокие соболезнования близким Владимира Гаввы.
С 1991 по 1993 год Владимир Алексеевич Гавва был председателем постоянной комиссии по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству президиума Волгоградского областного совета народных депутатов. С 1993 по 2011 год трудился в управлении федерального казначейства по Волгоградской области.
На должности вице-мэра работал с января 2012 года по февраль 2013-го. Затем являлся заместителем главы Ворошиловского района.
Фото: ok.ru
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