«Ростелеком» запустил Instagram-сериал «Пушкин 20.20»

Телеком 13.05.2020 17:14
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13.05.2020 17:14
«Ростелеком» в социальной сети Instagram открыл творческий проект о карантине русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по время эпидемии холеры в 1830 году – «Пушкин 20.20».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в созданном с этой целью паблике организаторы ежедневно публикуют видеоролик, в котором профессиональный актер в образе великого русского поэта читает его письма, стихи и заметки того периода, но при этом события происходят в настоящее время. Проект призван морально поддержать людей в период самоизоляции и проводит параллель между вынужденным карантином Пушкина в Большом Болдино и ситуацией с пандемией коронавируса. Роль поэта в сериале сыграл актер Краснодарского академического театра им. М. Горького Арсений Фогелев.
«То, что происходит сегодня со всеми нами сегодня, случалось в истории и раньше. В изоляцию попадали в том числе великие поэты Шекспир, Гоголь и Пушкин. Также, как и мы, они не были готовы к происходящему и искали в этом новый смысл. Только тогда общение между людьми проходило с помощью писем, а теперь к нашим услугам возможности видеосвязи. Технологии стремительно совершенствуются, но наши чувства и заботы остаются неизменными. Поэтому мы предлагаем взглянуть под новым ракурсом на творчество великого русского поэта и понять, как более эффективно мы можем использовать время в условиях самоизоляции», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».
Сценарий сериала основан на подлинных письмах поэта, которые он создал осенью 1830 года, будучи на карантине во время эпидемии холеры. Именно эти три месяца стали самым плодотворным творческим периодом в его жизни и даже получили собственное название ― Болдинская осень.
«Идея проекта цепляла нас с самого начала ― работать с таким материалом всегда интересно. Но особым опытом стали съёмки сериала в условиях карантина. Такой вызов мог появиться только сейчас ― и мы его приняли! За время подготовки команда ни разу не встречалась лично: мы все находились в изоляции у себя дома, а некоторые из наших консультантов – и вовсе из других городов. Видеоконференции, обсуждение дублей и разрывающиеся чаты ― вот реальность наших последних недель. И тем не менее всё оказалось возможным. Время диктует свои условия ― наша задача увидеть в них новые возможности. Надеемся, мы верно поняли послание Пушкина времён Болдинской осени!», – поделилась впечатлениями Евгения Карпанина, один из организаторов проекта.
Уникальность проекта в том, что его идейные вдохновители, организаторы и исполнители после объявления пандемии короновируса COVID19 ни разу не встречались лично. Вся работа проходила только в режиме онлайн.
«Классика на то и классика, что каждая эпоха находит в ней актуальные смыслы. Но оказаться в ситуации, которая почти буквально повторяет реальный опыт поэта, жившего 200 лет, ― такое бывает нечасто. Кроме десятков художественных произведений, за время Болдинского карантина Александр Сергеевич написал 18 писем и несколько заметок ― почти все они, а также воспоминания современников составили основу нашей истории. Разумеется, я не старался “играть Пушкина” ― это было бы странно и неестественно. Но представить, как чувствует и действует альтернативный Саша Пушкин, оказавшись в карантине без невесты, денег и какой бы то ни было ясной картины собственного будущего, ― вот это уже выполнимая задача!», – подытожил Арсений Фогелев, актер Краснодарского академического театра им. М. Горького.
Сериал доступен всем желающим на паблике в социальной сети Instagram. Проект продлится до 6 июня.
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