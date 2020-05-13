Камышинский район Волгоградской области дал серьезную прибавку новых больных COVID-19





Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировано в Волгограде – здесь заболели еще 39 человек. Как сообщили ИА 2Высота 102» в оперштабе, на втором месте по количеству пациентов Камышинский район – 25 человек. На третьем месте Николаевский район – 12 новых больных. В Городищенском районе диагноз коронавирусной инфекции поставлен 10 жителям. В Волжском и в Палласовском районе за минувшие сутки больных прибавилось еще на 6 человек в каждом муниципальном образовании.

В Быковском районе выявлено 4 новых заболевших; в Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Новониколаевском, Ольховском и Урюпинском районах – по двое. Прибавку по одному человеку дали Даниловский, Нехаевский, Светлоярский, Серафимовичский, Старополтавский и Чернышковский районы.

Октябрьский район по-прежнему остается единственным муниципалитетом в регионе, где нет ни одного случая коронавируса.

Всего, напомним, в Волгоградской области за прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых заболевших COVID-19/



