Пенсионерка из Урюпинска отбилась в суде от принудительного лечения от COVID-19

Общество 12.05.2020 13:36
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12.05.2020 13:36
Административное исковое заявление Главного санитарного врача Урюпинска о принудительном помещении под медицинское наблюдение 67-летней местной жительницы рассмотрел сегодня Урюпинский городской суд. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, суд отказал медикам, так как не были представлены объективные и достоверные доказательства о наличии у женщины заболевания, требующего принудительной госпитализации.
По материалам суда, в своем заявлении административный истец указывает, что с 22 апреля ответчик М.М. находилась под наблюдением ГБУЗ Урюпинской ЦРБ, как лицо, контактирующее с больным COVID-19.
26 апреля в адрес территориального органа Роспотребнадзора поступило сообщение ГБУЗ Урюпинской ЦРБ о случае регистрации у М.М. заболевания коронавирусной инфекцией.
Главным санитарным врачом Урюпинска было подготовлено постановление, которым предписано госпитализировать М.М. в инфекционное отделение ГБУЗ Урюпинская ЦРБ. Однако ответчик от госпитализации отказалась.
В этой связи административный истец обратился в суд с требованием о принудительном помещении М.М. под медицинское наблюдение в стационарных условиях. Однако доказать, что у пенсионерки действительно был коронавирус, не удалось.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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