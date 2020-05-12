Пенсионерка из Урюпинска отбилась в суде от принудительного лечения от COVID-19





Административное исковое заявление Главного санитарного врача Урюпинска о принудительном помещении под медицинское наблюдение 67-летней местной жительницы рассмотрел сегодня Урюпинский городской суд. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, суд отказал медикам, так как не были представлены объективные и достоверные доказательства о наличии у женщины заболевания, требующего принудительной госпитализации.

По материалам суда, в своем заявлении административный истец указывает, что с 22 апреля ответчик М.М. находилась под наблюдением ГБУЗ Урюпинской ЦРБ, как лицо, контактирующее с больным COVID-19.

26 апреля в адрес территориального органа Роспотребнадзора поступило сообщение ГБУЗ Урюпинской ЦРБ о случае регистрации у М.М. заболевания коронавирусной инфекцией.

Главным санитарным врачом Урюпинска было подготовлено постановление, которым предписано госпитализировать М.М. в инфекционное отделение ГБУЗ Урюпинская ЦРБ. Однако ответчик от госпитализации отказалась.

В этой связи административный истец обратился в суд с требованием о принудительном помещении М.М. под медицинское наблюдение в стационарных условиях. Однако доказать, что у пенсионерки действительно был коронавирус, не удалось.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



