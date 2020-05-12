В четырех районах Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за нашествия саранчи





В Быковском, Жирновском, Ленинском, Среднеахтубинском районах Волгоградской области существует угроза нашествия саранчи. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ФГУБ «Россельхозцентр», для эффективного проведения работ по уничтожению этих насекомых необходимо будет ввести режим ЧС на период с 20 мая по 15 июня.

По информации ведомства, в Калмыкии 27 апреля зафиксировано начало отрождения личинок мароккской саранчи. По предварительным данным кубышки перезимовали хорошо, гибель не превышает 5%. До сегодняшнего дня ожидается появление кулиг личинок на заселенных площадях, выявленных в осенний период на землях сельхозназначения в муниципальных районах Волгоградской области. Так, м алоопасной саранча будет в весенний период для сельскохозяйственных культур в Даниловском (0,94 куб/кв. м), Камышинском (0,6) , Котовском (0,7), Котельниковском (0,4), Серафимовическом районах. Введение режима повышенной готовности здесь не планируется.

В Городищенском, Николаевском, Октябрьском, Палласовском, Светлоярском, Суровикинском районах саранча будет средней степени опасности и при правильной организации истребительных работ режим повышенной готовности может быть введен на короткий период.

В связи с этой угрозой земли сельхозназначения должны быть подвергнуты обработке специальными препаратами против личинок итальянского пруса, в том числе с помощью авиации.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцетр» по Волгоградской области будут вести фитосанитарный мониторинг земель сельхозназначения по саранчовым вредителям на площади 233,055 тыс га, разработают рекомендации и оповестят о сроках проведения истребительных работ.