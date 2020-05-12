Общество

Суд в Волгограде признал вину «Почты России» за утерянную посылку в США

Общество 12.05.2020 09:05
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12.05.2020 09:05


Компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в сумме 5 000 рублей постановил взыскать Центральный районный суд Волгограда с АО «Почта России». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, с иском обратилась жительница Волгограда, которая отправила в США две посылки, но одна из них была утеряна.
Представители «Почты России» утверждали, что утрата посылки произошла по вине оператора почтовой связи на территории США, который в рамках международных соглашений выплатил истцу компенсацию в размере 10 217 рублей 93 копейки. Однако, рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что, как говорится в судебном решении, «утрате почтового отправления способствовали виновные действия сотрудников ответчика». Так, установлено, что сотрудники почты необоснованно отказали волгоградке в розыске международных отправлений по ее заявлению. Необоснованным названо и присвоение почтовому отправлению нового идентификационного номера без совершения всех действий, необходимых для обеспечения его доставки адресату.
Согласно доводам пострадавшей от действий сотрудников почты жительницы Волгограда, еще в конце марта 2018 года через почтовое отделение она отправила две международные посылки в США. В мае она обратилась с заявлением на розыск международных отправлений, в связи с длительным неполучением посылок. Женщине пришел формальный ответ, что она неправильно оформила заявления на розыск посылок. Пока длилась переписка с отделением связи, женщина узнала, что одно почтовое отправление все же дошло до адресата в США. Вторая посылка якобы вернулась обратно в почтовое отделение с пометкой «не получено адресатом». Поскольку волгоградка отказалась от оплаты тарифа за хранение вернувшегося почтового отправления, руководитель почтового отделения оформила «досыл» почтового отправления. Женщина полагает, что фактически почтовое отправление не покидало пределы России.
В середине июня в этом же почтовом отделении было оформлено «получение» истцом почтового отправления. После этого почтовому отправлению был присвоен новый идентификационный номер, и работниками почты оно было вновь направлено по прежнему адресу в США. Однако посылка так и не была получена адресатом. По результатам многочисленных обращений жительницы Волгограда по поводу розыска почтового отправления сообщили, что посылка утеряна. Отметим, что согласно материалам дела, волгоградка требовала с «Почты России» компенсацию морального вреда в размере 110 000 рублей и штраф в размере 50% от взысканной суммы.  Ее требования были удовлетворены частично.
Судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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