Общество

Письмо из 41-го года - самая дорогая реликвия о сталинградском воине и патриоте

Общество 10.05.2020 15:59
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10.05.2020 15:59


Самой большой драгоценностью в доме семья Климовых-Барышниковых из города Фролово Волгоградской области считает письмо с фронта. Пожелтевшие два маленьких листочка, датированные  24 сентября 1941 года - об их отце и деде. 
"Дорогие мать Анастасия Максимовна и сестра Клавдия Илларионовна! Ваш сын и брат Петр Алексеевич Егоров в настоящее время является лучшим дисциплинированным и преданным родине и партии Ленина-Сталина защитником своей любимой родины. Громит обнаглевших фашистов, посягнувших на нашу священную землю и наши богатства, обогретых кровью и потом наших предков, отцов и матерей. При схватке с кровавым фашизмом ваш сын не отступил и не покинул поле боя ни на один шаг с упорством и мужеством заслуженного воина, отстаивая каждую пядь нашей земли. Мы, командиры и политработники, благодарим вас за то, что вырастили и воспитали такого храброго и мужественного воина...". 

Дочь фронтовика, Нина Барышникова, поделившаяся в дни празднования 75-летия великой Победы с редакцией ИА "Высота 102" рассказом о семейной реликвии, не скрывает волнения. "Папа никогда, никогда - подчеркивает она, - не рассказывал нам, детям, о войне. Да и нам с сестрой Люсей казалось, что успеем еще спросить о его фронтовых дорогах. Не успели. Так горько от этого сегодня...  Он умер  от инфаркта, когда ему было столько, сколько сейчас мне - чуть больше 60 лет". 
В армию Петра Егорова призвали из хутора Грачи Фроловского района Сталинградской области  в 1939-м. За плечами - семилетка и техникум, работа агрономом.  И  - война. В красноармейской книжке читаем: младший сержант, помощник командира взвода. Интересна даже такая запись: "красноармейскую книжку иметь при себе. Не имеющих книжек - задерживать".
В семейном архиве чудом уцелело и свидетельство от 18 декабря 1943 года об окончании школы младших авиационных специалистов. По всем предметам - отличные оценки:  политическая и  общевойсковая подготовка, конструирование самолетов и конструкция мотора техэксплуатации. Приказом ВВС Забайкальского фронта присвоено звание - старший сержант технической службы. 

"Уже после его смерти наша мама, Мария Михайловна, рассказывала, что отец мечтал быть летчиком, но состояние здоровья не позволило. Войну прошел авиамехаником, готовил боевые самолеты к вылету. Во  время одного из боев получил тяжелое ранение в голову. Сохранилась и справка: "...после осколочного ранения выписывается в часть", - рассказывает дочь фронтовика. 
Петр Егоров воевал с первого и до последнего дня войны в составе  56-го истребительно-авиационного Краснознаменного полка, который входил в  194-ю истребительную авиационную дивизию.  Освобождал Будапешт и Вену. Дошел до Берлина. Дожил до победы. Победы, которую делали простые солдаты и великие маршалы. 
"Нашего героического деда нет уже 38 лет. Но он всегда с нами.  Как и наша бабушка,  которая тоже немало тягот перенесла в военные годы, и которая тоже ушла из жизни,  - говорят внучки солдата Татьяна и Наталья Климовы. -  Мы гордимся ими. И та малая толика документов - это уже история, которая не стареет от времени и всегда останется живой в нашей памяти. Наверное, в каждой семье можно найти отзвуки минувшей войны.  Это память не только о наших родных людях, но и о тех, кто шел рядом с ними фронтовыми дорогами. Это еще и  память нашего  сердца о бессмертии тех великих идей и ценностей, ради которых отданы миллионы человеческих жизней. И очень верно сказал поэт: "Эти письма эпохи войны необычного требуют чтенья. Тем их краткие строки сильны, что мы сами их продолженье...".



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