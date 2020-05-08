Теперь вечером: над Мамаевым курганом в Волгограде пролетят аэростаты

Общество 08.05.2020 12:33
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08.05.2020 12:33
Сегодня после 18 часов вечера волгоградцы в очередной раз смогут увидеть пролет тепловых аэростатов над Волгоградом, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в администрации города, погодные условия позволили организовать пролет воздушных шаров в вечернее время. Аэростаты поднимутся в воздух в Дзержинском районе и, следуя за ветром, пролетят через Мамаев курган, большую часть Центрального района и опустятся за Волгой. В небе над главной высотой России воздушные шары можно будет наблюдать ориентировочно в 19 часов.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне Дня Победы администрация Волгограда организовала пролет в небе над городом-героем тепловых аэростатов. Три ярких воздушных шара диаметром 12 метров каждый на высоте около 900 метров несут баннеры с изображениями плаката «Родина-мать зовет!», а также портретами маршала Георгия Жукова и верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
9 Мая при благоприятных погодных условиях аэростаты в очередной раз украсят небо надо городом-героем.
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