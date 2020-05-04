Дожди и грозы: Волгоградской области обещают пасмурную погоду

Общество 04.05.2020 20:47
0
04.05.2020 20:47
Кратковременные дожди и грозы в отдельных районах ожидаются в Волгоградской области 5 мая, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный прогноз ГУ МЧС по региону. Ветер в регионе прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем местами, а также при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +11...+16º, местами при прояснении до +6º; днем +18...+23º, местами до +27º.
Реклама
Глава заболевшего района Волгоградской области призвала жителей прервать цепочку заражений04.05.2020 16:48
Общество 04.05.2020 16:48
На юге Волгограда десятки жилых домов останутся без воды04.05.2020 15:19
Общество 04.05.2020 15:19
Среди новых больных коронавирусом в Волгоградской области – шестеро грудничков04.05.2020 14:41
Общество 04.05.2020 14:41
Против лжи: в Волгограде создали проект «Сохраним нашу Победу»04.05.2020 14:32
Общество 04.05.2020 14:32
«Плато не достигнуто»: в Волгоградской области эпидемии коронавируса нет конца04.05.2020 14:14
Общество 04.05.2020 14:14
Зацветет и заиграет: в Волгограде обустраивают лагерь «Орленок»04.05.2020 12:08
Общество 04.05.2020 12:08
В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройки04.05.2020 10:43
Общество 04.05.2020 10:43
Банк России требует ликвидировать в Волгограде очередной кредитный кооператив04.05.2020 08:39
Общество 04.05.2020 08:39
В Волгоградской области протестировали на коронавирус каждого 75-го жителя03.05.2020 22:21
Общество 03.05.2020 22:21
Волгоградским студентам продлили удаленку на неопределенный срок03.05.2020 21:15
Общество 03.05.2020 21:15
Сквер у храма в центре Волгограда начал обретать дизайнерские очертания03.05.2020 20:49
Общество 03.05.2020 20:49
Чиновникам Волгоградской области дали срок для устранения брака в домах для переселенцев03.05.2020 17:47
Общество 03.05.2020 17:47
Из Москвы и Дагестана: в Волгоградскую область прибывают больные коронавирусом03.05.2020 16:01
Общество 03.05.2020 16:01
«Котельниково - Земля Героев» готовится зажечь Свечи Памяти03.05.2020 15:31
Общество 03.05.2020 15:31
В Волгограде артиллеристы дадут 30 залпов в честь Дня Победы03.05.2020 13:53
Общество 03.05.2020 13:53
Реклама