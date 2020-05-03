Общество 03.05.2020 16:01
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03.05.2020 16:01
Из 42 новых случаев коронавируса 8 – это больные, которые прибыли в регион из Москвы и Дагестана. 15 случаев были выявлены по контактам с заразившимися ранее. В 19 случаях диагноз был подтвержден у жителей, обратившихся за медицинской помощью. Такие подробности о новых заболевших сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе.
По возрастным категориям среди заболевших один ребенок до 14 лет, три человека – от 18 до 29 лет, 19 жителей от 30 до 49 лет, 19 человек – от 50 до 64 лет и 6 – старше 65-лет.
Напомним, в Волгоградской области уже 12 человек скончались от COVID-19. Всего зарегистрированы 474 случая.
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