Происшествия

В Волгограде грузовик врезался в трамвай

Происшествия 03.05.2020 11:51
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03.05.2020 11:51


Сегодня в 10.12 на участке трамвайного пути между остановками "Путепроводная" - "Череповецкая" грузовик столкнулся с трамваем. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, водитель грузового автомобиля, выезжая с частного сектора, не предоставил преимущества  общественному транспорту. Трамвай двигался без пассажиров. В результате ДТП в трамвае никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля признал свою вину. В 10.30 движение на линии общественного транспорта продолжилось. 

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