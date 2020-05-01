Волгоградцам горько от цен на лук

Общество 01.05.2020 13:25
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01.05.2020 13:25
Волгоградцы отказываются верить ценникам на лук в городских магазинах. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, цены на этот овощ уже «пробили потолок» и достигли 60 рублей за килограмм. Между тем, согласно последним данным Волгоградстата, средняя стоимость килограмма лука в городе составляет 39 рублей 73 копейки. В магазинах же цены гораздо выше. Если в начале года стоимость лука по информации Волгоградстата достигала 19 рублей за кг, то сегодня его реальная стоимость увеличилась на 300%.
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