Общество 29.04.2020 19:50
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29.04.2020 19:50
В правила передвижения жителей Волгоградской области в условиях введенных ограничений внесены изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ размещен на портале администрации региона. В частности, жителям региона разрешается посещать нетрудоспособных родственников, чтобы привезти им лекарства, продукты и предметы первой необходимости. Также теперь самозанятые могут ездить на свою работу и по своей работе, если эта деятельность не приостановлена согласно постановлению губернатора.
Ранее жителям региона разрешалось покидать свои жилища по нескольким причинам. В частности, для обращения за медицинской помощью, для выноса мусора и выгула домашних животных. Также не возбраняется посещать дачи на личном автотранспорте и ездить на работу, если данный вид деятельности входил в перечень разрешенных.
Фото сайта комитета социальной защиты населения Волгоградской области.
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