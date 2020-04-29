



В правила передвижения жителей Волгоградской области в условиях введенных ограничений внесены изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ размещен на портале администрации региона. В частности, жителям региона разрешается посещать нетрудоспособных родственников, чтобы привезти им лекарства, продукты и предметы первой необходимости. Также теперь самозанятые могут ездить на свою работу и по своей работе, если эта деятельность не приостановлена согласно постановлению губернатора.

Ранее жителям региона разрешалось покидать свои жилища по нескольким причинам. В частности, для обращения за медицинской помощью, для выноса мусора и выгула домашних животных. Также не возбраняется посещать дачи на личном автотранспорте и ездить на работу, если данный вид деятельности входил в перечень разрешенных.

Фото сайта комитета социальной защиты населения Волгоградской области.



