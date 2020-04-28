Общество 28.04.2020 19:53
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28.04.2020 19:53
Комитет гордумы по местному самоуправлению внес в повестку заседания Волгоградской гордумы, которое состоится завтра, проект порядка принятия решения о применении к депутату Волгоградской городской думы, главе Волгограда мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Меры предусмотрены только для тех случаев, если искажение этих сведений является несущественным, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе гордумы.
Проект решения разработан на основании 131-го федерального закона, закона Волгоградской области №55-ОД и рекомендаций прокуратуры Волгограда в целях обеспечения единства правового регулирования.
В соответствии с федеральным законодательством, к депутатам и главе Волгограда могут быть применены такие меры ответственности, как предупреждение, освобождение депутата от должности в представительном органе с лишением права занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должности и запрет исполнять полномочия на постоянной основе.
Напомним, бывший депутат Волгоградской гордумы от «ЕР» Александр Егунов в декларации за 2016 год вместо реального дохода в 110 миллионов указал всего 11 миллионов рублей. Экс-депутат объяснил это своей невнимательностью. Прокуратура потребовала от тогдашнего главы Волгограда Андрея Косолапова исправить досадную «ошибку». Но Андрей Косолапов отказался это сделать, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском о возложении на гордуму обязанности опубликовать достоверные сведения о доходах депутата Егунова с тем, чтобы "реализовать права граждан на получение информации о реальном финансовом состоянии депутата". Но суд посчитал, что правовые основания для удовлетворения требований прокуратуры отсутствуют.
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