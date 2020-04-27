Жителям Волгоградской области порекомендовали не расслабляться с долгами за ЖКХ





Жителей Волгоградской области предупредили о последствиях неуплаты услуг ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора, долги за коммуналку, накопленные до 6 апреля 2020 года и после этого срока до 1 января 2021 года, могут быть взысканы ресурсоснабжающими организациями после снятия ограничительных мер. Напомним, постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 внесены изменения в Правила № 354 в части ограничения права поставщиков коммунальных ресурсов и УК на взыскание неустойки и на ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. В указанной части положения договоров ресурсоснабжения, договоров управления применяться не будут с 6 апреля до конца года.

Однако жителей Волгоградской области, как и других россиян, не освободили от уплаты за услуги ЖКХ в период пандемии. При этом часть жителей потеряла работу из-за ограничительных мер, и, соответственно, возможность платить за коммуналку, а некоторые коммунальные предприятия, в том числе и УК уже жалуются на почти 50-процентное снижение поступления платежей за оказанные услуги. В администрации региона рассматривается возможность признать некоторые организации жилищно-коммунального комплекса пострадавшими из-за ограничительных мер.



