Жителям Волгоградской области порекомендовали не расслабляться с долгами за ЖКХ

Общество 27.04.2020 10:55
0
27.04.2020 10:55
Жителей Волгоградской области предупредили о последствиях неуплаты услуг ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора, долги за коммуналку, накопленные до 6 апреля 2020 года и после этого срока до 1 января 2021 года, могут быть взысканы ресурсоснабжающими организациями после снятия ограничительных мер. Напомним, постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 внесены изменения в Правила № 354 в части ограничения права поставщиков коммунальных ресурсов и УК на взыскание неустойки и на ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. В указанной части положения договоров ресурсоснабжения, договоров управления применяться не будут с 6 апреля до конца года.
Однако жителей Волгоградской области, как и других россиян, не освободили от уплаты за услуги ЖКХ в период пандемии. При этом часть жителей потеряла работу из-за ограничительных мер, и, соответственно, возможность платить за коммуналку, а некоторые коммунальные предприятия, в том числе и УК уже жалуются на почти 50-процентное снижение поступления платежей за оказанные услуги. В администрации региона рассматривается возможность признать некоторые организации жилищно-коммунального комплекса пострадавшими из-за ограничительных мер.
Реклама
В Волгоградской области 272 заболевших коронавирусом: восемь умерли27.04.2020 11:59
Общество 27.04.2020 11:59
К 9 мая Михайловку Волгоградской области украсили символы Победы27.04.2020 10:19
Общество 27.04.2020 10:19
В Волгограде отопительный сезон завершится в середине недели27.04.2020 09:46
Общество 27.04.2020 09:46
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях26.04.2020 17:43
Общество 26.04.2020 17:43
Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снаряд26.04.2020 14:52
Общество 26.04.2020 14:52
В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачников26.04.2020 14:29
Общество 26.04.2020 14:29
«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей дома26.04.2020 14:24
Общество 26.04.2020 14:24
В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонта26.04.2020 13:47
Общество 26.04.2020 13:47
Власти готовы выдать волгоградцам QR-коды для передвижения26.04.2020 09:37
Общество 26.04.2020 09:37
Оставшаяся без интерьера мечты волгоградка требует денег с дизайнера26.04.2020 09:10
Общество 26.04.2020 09:10
В Волгоградской области прогнозируют выше 20 градусов тепла25.04.2020 19:15
Общество 25.04.2020 19:15
В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусом25.04.2020 18:43
Общество 25.04.2020 18:43
На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-1925.04.2020 16:12
Общество 25.04.2020 16:12
Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)25.04.2020 14:07
Общество 25.04.2020 14:07
Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справки25.04.2020 12:18
Общество 25.04.2020 12:18
Реклама