Общество

Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снаряд

Общество 26.04.2020 14:52
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26.04.2020 14:52


На полигоне Прудбой подорвали найденный жителем Городищенского района артиллерийский снаряд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, на боеприсас 152 мм времен Великой Отечественной войны житель поселка Степной наткнулся случайно при ремонте машины. 
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через
военный комиссариат Волгоградской области. Специалисты группы разминирования инженерно-саперного полка уничтожили снаряд путем подрыва накладным зарядом.
На этой неделе, напомним, еще два снаряда обнаружили при возведении инфекционного госпиталя Минобороны на проспекте Жукова в Волгограде. В марте аналогичную опасную находку  совершили строители храма Александра Невского в центре города-героя. Всего за прошлый год специалисты группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО уничтожили около 3 тысяч боеприпасов различного калибра.

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