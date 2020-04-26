Общество

«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей дома

Общество 26.04.2020 14:24
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26.04.2020 14:24


Волгоградские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС сегодня вспоминают события тех страшных для страны дней и своих ушедших товарищей. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель правления волгоградской областной организации «Союз Чернобыль» Александр Гадуш, из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сегодня отменены мероприятия по возложению цветов к памятнику «Защитившим от атома», расположенным около Дома офицеров в Центральном районе Волгограда. «Но все равно люди поодиночке приходят, оставляют цветы. Забыть это все невозможно, хотя прошло уже 34 года», - рассказывает Александр Гадуш.
Белые шапочки и так называемые «лепестки», это вроде сегодняшних масок, еще обязательно карандаш – с таким набором ходили ликвидаторы в опасную зону, чтобы бросить пару лопат на излучающий смертельную опасность реактор. Потом по карандашу дозиметристы высчитывали дозу излучения, которое получил человек. Данные записывали в карточки. Если объем дозы достигал определенного уровня, работа для ликвидатора на этом заканчивалась. Некоторые делали больше десяти «ходок» на реактор. Многие лишь потом узнали о полученном страшном ударе для здоровья и жизни, когда стали заболевать, получать инвалидность и умирать. 
Сегодня в волгоградской организации – более 4700 человек. Из них ликвидаторов – около 3 тысяч человек, почти половина из них – инвалиды. Есть еще вдовы умерших чернобыльцев, а также ликвидаторы аварии на заводе «Маяк». По словам Александра Аркадьевича, около 80% из  тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, умирают от онкологических заболеваний, которые настигают их даже спустя много лет.
Многие чернобыльцы обижены невниманием властей к своим проблемам. По итогам так называемой монетизации отменены многие льготы, которыми раньше пользовались те, кто ценой своего здоровья и зачастую жизней, спасли страну от более серьезных последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы аварии лишились бесплатного проезда, протезирования зубов, а в санаторий удается попасть лишь один раз в три-четыре года. Сегодня волгоградские чернобыльцы присоединяются к инициативам других подобных организаций, которые собираются выносить вопрос усиления социальной поддержки ликвидаторов на федеральном уровне. 
Справка. Произошедшие 26 апреля 1986 года авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС и последующий пожар привели к радиоактивному загрязнению территории в 150 тыс. кв. километров. Зона заражения затронула одиннадцать областей Украины, Белоруссии, России, где проживало 17 миллионов человек. По официальной информации, от чернобыльской катастрофы пострадали более 9 млн.человек. Шестьсот тысяч советских граждан были мобилизованы  на работы в зоне заражения, в том числе более 5 тысяч волгоградцев. Авария на Чернобыльской АЭС признана крупнейшей техногенной катастрофой современности и вписана трагической страницей в историю прошлого века. Масштабы трагедии могли бы стать еще больше, если бы не самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.По своим последствиям и масштабам ущерба, причиненного населению и окружающей среде, она стала крупнейшей в мире техногенной  и гуманитарной катастрофой.

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