В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонта





Очередной ремонт дороги на мосту через Волгу проводят дорожные службы. Старый асфальт обновляют картами по обеим сторонам движения транспорта, сообщает ИА «Высота 102». В месте проведения работ проезжую часть сужают с двух до одной полосы. Однако из-за режима самоизоляции и небольшого количества машин пробок на мосту не возникает.

Целесообразность обновления асфальта на мостовом переходе вызывает вопросы у автолюбителей, поскольку других разбитых дорог в Волгограде и области предостаточно.

На этом дорожном объекте ямы отсутствуют - есть только небольшая колейность.

На борьбу с этим изъяном бюджетные средства выделялись и в прошлом году. Так, аналогичные работы по замене асфальта на мосту проводились ровно год назад - в апреле. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда объясняли, что замена асфальта на площади 2,5 тысячи квадратных метров потребовалась в связи с износом дороги, на которой образовались колеи.

Впрочем, надолго проведенного ремонта не хватило – жаркая погода и многотонные фуры, которые движутся по дороге, сделали свое дело. Уже к осени на «танцующем» мосту вновь образовались небольшие волны.



