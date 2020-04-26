В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонта

Общество 26.04.2020 13:47
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26.04.2020 13:47
Очередной ремонт дороги на мосту через Волгу проводят дорожные службы. Старый асфальт обновляют картами по обеим сторонам движения транспорта, сообщает ИА «Высота 102». В месте проведения работ проезжую часть сужают с двух до одной полосы. Однако из-за режима самоизоляции и небольшого количества машин пробок на мосту не возникает.
Целесообразность обновления асфальта на мостовом переходе вызывает вопросы у автолюбителей, поскольку других разбитых дорог в Волгограде и области предостаточно.
На этом дорожном объекте ямы отсутствуют - есть только небольшая колейность.
На борьбу с этим изъяном бюджетные средства выделялись и в прошлом году. Так, аналогичные работы по замене асфальта на мосту проводились ровно год назад - в апреле. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда объясняли, что замена асфальта на площади 2,5 тысячи квадратных метров потребовалась в связи с износом дороги, на которой образовались колеи.
Впрочем, надолго проведенного ремонта не хватило – жаркая погода и многотонные фуры, которые движутся по дороге, сделали свое дело. Уже к осени на «танцующем» мосту вновь образовались небольшие волны.
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