В Волгоградской области прогнозируют выше 20 градусов тепла

Общество 25.04.2020 19:15
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25.04.2020 19:15
Весна в Волгоградской области набирает обороты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный прогноз метеорологической обстановки в регионе, опубликованный региональным управлением МЧС, в воскресенье, 26 апреля, в регионе дневная температура воздуха поднимется до 16…21 градусов тепла. В ночные часы ожидается 4 – 9 градусов выше нуля, без осадков. Лишь днем в отдельных районах могут быть небольшие дожди. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
Никаких ЧС природного либо техногенного характера не прогнозируется.
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