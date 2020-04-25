В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусом

Общество 25.04.2020 18:43
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25.04.2020 18:43
В Волгограде досрочно перепрофилировали еще одну клинику для больных с диагнозом COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне правительство РФ утвердило перечень дополнительных клиник в регионах, которые будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди таких медучреждений – волгоградский клинический центр федерального медицинского биологического агентства. Согласно постановлению правительства, данное медучреждение, рассчитанное на 60 коек, должно включиться в работу по лечению таких пациентов с 14 мая. Однако уже накануне стало известно, что некоторых из заболевших госпитализировали именно в эту клинику.
Общее количество развернутых больничных коек для лечения лиц больных (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2019. До конца апреля их будет на 1640 больше. Это значит, что одновременно в регионе смогут оказать помощь 3659 пациентам с COVID-19.
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