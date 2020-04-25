На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-19

Общество 25.04.2020 16:12
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25.04.2020 16:12
Дополнительные меры в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции введены в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, по решению оперативного штаба усилен контроль за въезжающим на территорию Волгоградской области транспортом.
Сообщается, что дополнительные пункты организованы на основных трассах в регионе. Межведомственные группы работают в круглосуточном режиме на восьми ключевых постах в городе Волжском, а также в Новониколаевском, Чернышковском, Камышинском, Котельниковском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах — в последнем организованы две точки.
Всех прибывших с территорий, где отмечены очаги распространения коронавирусной инфекции, информируют о действующем в Волгоградской области режиме самоизоляции и ответственности за его несоблюдение.
Напомним, по состоянию на 25 апреля в Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавирусной инфекции, из которых пять – смертельных.
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