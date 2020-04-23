Общество 23.04.2020 17:40
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23.04.2020 17:40
Главный врач ЦРБ Палласовского района Александр Гавва уволен со своей должности. Как стало известно ИА «Высота 102», это произошло на фоне ситуации с большим количеством выявленных больных коронавирусом в районе. В то же время поводом для увольнения стали накопившиеся в районном здравоохранении проблемы.
Напомним, в Палласовском районе зафиксировано уже 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в регионе после Волгограда. Носителями инфекции стали жители района, вернувшиеся из Москвы, которые затем заражали своих близких и тех, с кем контактировали.
Фото сайта ЦРБ Палласовского района Волгоградской области.
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