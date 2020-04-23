Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 23.04.2020 09:34
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23.04.2020 09:34
В судебном сообществе Волгоградской области произошли изменения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 19-страничный Указ Президента РФ, новым председателем Клетского районного суда глава государства назначил Светлану Белякову. Судьей Волгоградского областного суда, согласно документу, стала Виктория Плотицына.
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