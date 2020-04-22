В Волгоградской области суды наказали свыше 100 нарушителей самоизоляции

Общество 22.04.2020 17:09
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22.04.2020 17:09
118 человек привлекли к административной ответственности в Волгоградской области за нарушение режима самоизоляции. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, 89 человек оштрафовали на сумму от 1000 до 2000 рублей, 29 лиц получили предупреждение.
Всего с 13 по 21 апреля районные и городские суды Волгоградской области поступило 129 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. По итогам рассмотрения 11 дел документы были возвращены.
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