В Волгоградской области суды наказали свыше 100 нарушителей самоизоляции





118 человек привлекли к административной ответственности в Волгоградской области за нарушение режима самоизоляции. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, 89 человек оштрафовали на сумму от 1000 до 2000 рублей, 29 лиц получили предупреждение.

Всего с 13 по 21 апреля районные и городские суды Волгоградской области поступило 129 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. По итогам рассмотрения 11 дел документы были возвращены.



