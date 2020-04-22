Общество 22.04.2020 15:58
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22.04.2020 15:58
Проект постановления о согласовании представления Генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора Волгоградской области области Дениса Костенко оперативно подготовлен в областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102», проект документа подписал председатель регпарламента Александр Блошкин.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на днях Волгоградская областная дума начала экстренно готовиться к согласованию представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора региона. Были внесены поправки, конкретно о которых не говорится, в соответствующий закон «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Волгоградской области».
О Денисе Костенко говорили как о вероятном кандидате на пост прокурора Волгоградской области. Сегодня эта информация официально подтвердилась.
Денис Костенко возглавлял Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. По информации источника информагентства, на Костенко, как фигуру энергичную, независимую и никем не ангажированную, делают большие ставки в Генеральной прокуратуре РФ. От надзорного органа ждут более эффективной работы с делами коррупционной направленности.
Справка. Денис Костенко родился в 1972 году в Омске. В 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. В послужном списке Дениса Костенко работа следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска, старшим помощником прокурора Октябрьского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Октябрьского административного округа города Омска, заместителем Омского городского прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Омской области, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности и исполнением таможенного законодательства прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Алтайского края, первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.
Денис Костенко награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью Руденко. в 2018 году Указом Президента Российской Федерации был назначен на должность Западно-Сибирского транспортного прокурора.
Действующий прокурор Волгоградской области Максим Ершов в ближайшее время может быть переведен на работу в Забайкальский край.
Фото Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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