



Проект постановления о согласовании представления Генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора Волгоградской области области Дениса Костенко оперативно подготовлен в областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102», проект документа подписал председатель регпарламента Александр Блошкин.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на днях Волгоградская областная дума начала экстренно готовиться к согласованию представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора региона. Были внесены поправки, конкретно о которых не говорится, в соответствующий закон «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Волгоградской области».

О Денисе Костенко говорили как о вероятном кандидате на пост прокурора Волгоградской области. Сегодня эта информация официально подтвердилась.

Денис Костенко возглавлял Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. По информации источника информагентства, на Костенко, как фигуру энергичную, независимую и никем не ангажированную, делают большие ставки в Генеральной прокуратуре РФ. От надзорного органа ждут более эффективной работы с делами коррупционной направленности.

Справка. Денис Костенко родился в 1972 году в Омске. В 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. В послужном списке Дениса Костенко работа следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска, старшим помощником прокурора Октябрьского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Октябрьского административного округа города Омска, заместителем Омского городского прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Омской области, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности и исполнением таможенного законодательства прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Алтайского края, первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Денис Костенко награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью Руденко. в 2018 году Указом Президента Российской Федерации был назначен на должность Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Действующий прокурор Волгоградской области Максим Ершов в ближайшее время может быть переведен на работу в Забайкальский край.

Фото Западно-Сибирская транспортная прокуратура



