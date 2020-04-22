В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемии

Общество 22.04.2020 19:17
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22.04.2020 19:17
Урюпинский городской суд не нашел состава административного правонарушения в работе ломбарда в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в отношении директора был составлен административный протокол, так как проверяющие посчитали, что ломбард должен был прекратить свою работу, в частности, скупать золото у населения после 1 апреля. Однако в суде было установлено, что ломбард является микрофинансовой организацией и осуществляет деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества, по предоставлению услуг по хранению ценностей, депозитарную деятельность. А такая деятельность не попадала под запрет постановлением губернатора Волгоградской области.
В связи с чем в действиях владельца ломбарда отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В связи с этим суд вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
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