В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемии





Урюпинский городской суд не нашел состава административного правонарушения в работе ломбарда в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в отношении директора был составлен административный протокол, так как проверяющие посчитали, что ломбард должен был прекратить свою работу, в частности, скупать золото у населения после 1 апреля. Однако в суде было установлено, что ломбард является микрофинансовой организацией и осуществляет деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества, по предоставлению услуг по хранению ценностей, депозитарную деятельность. А такая деятельность не попадала под запрет постановлением губернатора Волгоградской области.

В связи с чем в действиях владельца ломбарда отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В связи с этим суд вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.



