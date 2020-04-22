Мэрия Волгограда обеспечила УК дезсредствами





Муниципалитет предоставил в УК и ТСЖ еще 12 тонн концентрата дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, хлорсодержащие препараты, применяемые для обеззараживания входных групп и мест общего пользования, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека.

УК должны проводить обработку входных групп и мест общего пользования в многоквартирных домах, также коммунальщикам рекомендовано обрабатывать дезинфицирующими средствами перила, поручни, дверные и оконные ручки, лифтовые кабины и кнопки вызова.

Ежедневно для проведения указанных работ в Волгограде используется порядка 500 литров дезсредств. Таким образом, объемов полученного сегодня концентрата управляющим компаниям достаточно для приготовления раствора на ближайшую неделю. В период действия режима повышенной готовности данные препараты регулярно предоставляются муниципалитету на безвозмездной основе промышленным предприятием АО «Каустик», после чего передаются властями в обслуживающие организации в дополнение к тем препаратам, которые управляющие компании приобретают за счет собственных средств.

Ранее, напомним, в некоторых УК настоятельно рекомендовали жителям оплатить долги за ЖКХ под предлогом того, что им не на что проводить дезобработку мест общего пользования. В свою очередь жильцы призвали коммунальщиков выполнять в полном объеме свои обязанности.



