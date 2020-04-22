Мэрия Волгограда обеспечила УК дезсредствами

Общество 22.04.2020 12:43
0
22.04.2020 12:43
Муниципалитет предоставил в УК и ТСЖ еще 12 тонн концентрата дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, хлорсодержащие препараты, применяемые для обеззараживания входных групп и мест общего пользования, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека.
УК должны проводить обработку входных групп и мест общего пользования в многоквартирных домах, также коммунальщикам рекомендовано обрабатывать дезинфицирующими средствами перила, поручни, дверные и оконные ручки, лифтовые кабины и кнопки вызова.
Ежедневно для проведения указанных работ в Волгограде используется порядка 500 литров дезсредств. Таким образом, объемов полученного сегодня концентрата управляющим компаниям достаточно для приготовления раствора на ближайшую неделю. В период действия режима повышенной готовности данные препараты регулярно предоставляются муниципалитету на безвозмездной основе промышленным предприятием АО «Каустик», после чего передаются властями в обслуживающие организации в дополнение к тем препаратам, которые управляющие компании приобретают за счет собственных средств.
Ранее, напомним, в некоторых УК настоятельно рекомендовали жителям оплатить долги за ЖКХ под предлогом того, что им не на что проводить дезобработку мест общего пользования. В свою очередь жильцы призвали коммунальщиков выполнять в полном объеме свои обязанности.
Реклама
Депутаты Волгоградской облдумы готовы согласовать кандидатуру нового прокурора Дениса Костенко22.04.2020 15:58
Общество 22.04.2020 15:58
Коронавирус захватывает новые районы Волгоградской области22.04.2020 15:14
Общество 22.04.2020 15:14
В Волгоградской области самая высокая убыль населения в ЮФО22.04.2020 15:13
Общество 22.04.2020 15:13
Губернатор Волгоградской области вышел на видеосвязь с федеральным центром22.04.2020 15:08
Общество 22.04.2020 15:08
Экс-глава Росприроднадзора по Волгоградской области уволился с высокого поста в Астрахани22.04.2020 13:03
Общество 22.04.2020 13:03
Хроники самоизоляции: как известные волгоградцы проводят время22.04.2020 12:05
Общество 22.04.2020 12:05
Дополнительные поезда из Волгограда вычеркнули из летнего расписания22.04.2020 11:23
Общество 22.04.2020 11:23
Городской округ Волгоградской области закредитовался на пять лет вперед22.04.2020 09:05
Общество 22.04.2020 09:05
На должность прокурора Волгоградской области рассматривают сибиряка21.04.2020 22:30
Общество 21.04.2020 22:30
В Волгоградской области объявлен карантин в двух населенных пунктах из-за бешенства21.04.2020 19:53
Общество 21.04.2020 19:53
В Волгоградской области собрали скромный "урожай" протоколов за нарушение самоизоляции21.04.2020 19:43
Общество 21.04.2020 19:43
Волгоградский чиновник рассказал, кто не сможет рассчитывать на максимальное пособие по безработице21.04.2020 17:06
Общество 21.04.2020 17:06
В Волгограде УК дали пинка за аварийные балконы в 39 домах21.04.2020 16:57
Общество 21.04.2020 16:57
Регпарламент готовится к назначению нового прокурора Волгоградской области21.04.2020 16:45
Общество 21.04.2020 16:45
Улицы Волгограда к Дню Победы украшают гирляндами и флагами21.04.2020 16:11
Общество 21.04.2020 16:11
Реклама