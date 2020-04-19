В Волгограде военные продезинфицируют несколько заводов

Общество 19.04.2020 15:10
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19.04.2020 15:10
Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) проведут дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, в течение недели профилактические мероприятия будут проведены на территории Волгоградского тракторного завода, металлургического комбината «Красный октябрь», а также предприятий, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения. В состав сводного отряда вошли 9 военнослужащих ЮВО, задействовано 4 авторазливочные станции АРС-14КМ и две машины обеспечения.
Между тем, в Астрахани военные проводили дезинфекцию в том числе и медицинских учреждений.
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