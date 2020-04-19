В Волгограде военные продезинфицируют несколько заводов





Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) проведут дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, в течение недели профилактические мероприятия будут проведены на территории Волгоградского тракторного завода, металлургического комбината «Красный октябрь», а также предприятий, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения. В состав сводного отряда вошли 9 военнослужащих ЮВО, задействовано 4 авторазливочные станции АРС-14КМ и две машины обеспечения.

Между тем, в Астрахани военные проводили дезинфекцию в том числе и медицинских учреждений.



