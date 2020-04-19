В Волгоградской области шесть девушек пострадали в ДТП

Происшествия 19.04.2020 10:50
0
19.04.2020 10:50
В Николаевске Волгоградской области в ДТП накануне поздно вечером пострадали шесть человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, «ВАЗ-21120» под управлением 26-летней девушки проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. Чайковского - ул. Республиканская. В результате чего машина совершила столкновение с автомашиной «ЛАДА- 212140», за рулем которой находилась 23-летняя девушка. В результате ДТП водители автомашин и их пассажирки в возрасте 18, 19, 21, 22 лет с травмами доставлены в медучреждение.
Реклама
В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домом19.04.2020 10:17
Происшествия 19.04.2020 10:17
В Волгоградской области водитель и фельдшер скорой попали в больницу после ДТП18.04.2020 10:41
Происшествия 18.04.2020 10:41
В Волгограде алкоголик смог получить водительские права по фальшивым документам17.04.2020 14:51
Происшествия 17.04.2020 14:51
В труднодоступной балке на Ангарском в Волгограде тушат пожар17.04.2020 12:33
Происшествия 17.04.2020 12:33
В фатальном ДТП под Волгоградом три машины не оставили шансов пешеходу17.04.2020 10:20
Происшествия 17.04.2020 10:20
В Волгограде задержали мстительного поджигателя16.04.2020 11:39
Происшествия 16.04.2020 11:39
В Волжском девушка без прав опрокинула "Лексус" с тремя пассажирами16.04.2020 10:20
Происшествия 16.04.2020 10:20
В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумку15.04.2020 12:34
Происшествия 15.04.2020 12:34
Под Волгоградом рецидивист облил бензином и чуть не сжег свою дочь15.04.2020 10:42
Происшествия 15.04.2020 10:42
Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятами14.04.2020 16:39
Происшествия 14.04.2020 16:39
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожаре13.04.2020 10:34
Происшествия 13.04.2020 10:34
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеру12.04.2020 15:56
Происшествия 12.04.2020 15:56
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фурой11.04.2020 09:19
Происшествия 11.04.2020 09:19
В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынок10.04.2020 14:34
Происшествия 10.04.2020 14:34
Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проститутками10.04.2020 11:05
Происшествия 10.04.2020 11:05
Реклама