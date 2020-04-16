Дворы в Волгограде очищают от автохлама





Брошенные во дворах жилых домов автомобили, которые долгое время не эксплуатируются, обследуют сотрудники районных администраций в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение администрации Дзержинского района, в поле зрения комиссии по обследованию брошенных, разукомплектованных транспортных средств попала бесхозная "Газель" во дворе многоквартирного дома № 45 по ул. Космонавтов.

Машину осмотрели и составили соответствующий акт. Теперь владельца брошенного авто должны уведомить о необходимости убрать транспортное средство, наклеив объявление на уцелевшие части машин. В случае отказа или отсутствия реакции собственника автохлам эвакуируют силами МКП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" и отправят на хранение.

Напомним, что соответствующий порядок транспортировки и хранения старых машин, которые больше не нужны владельцам, был утвержден администрацией Волгограда в октябре прошлого года.



