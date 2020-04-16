Дворы в Волгограде очищают от автохлама

Общество 16.04.2020 11:22
0
16.04.2020 11:22
Брошенные во дворах жилых домов автомобили, которые долгое время не эксплуатируются, обследуют сотрудники районных администраций в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационное сообщение администрации Дзержинского района, в поле зрения комиссии по обследованию брошенных, разукомплектованных транспортных средств попала бесхозная "Газель" во дворе многоквартирного дома № 45 по ул. Космонавтов.
Машину осмотрели и составили соответствующий акт. Теперь владельца брошенного авто должны уведомить о необходимости убрать транспортное средство, наклеив объявление на уцелевшие части машин. В случае отказа или отсутствия реакции собственника автохлам эвакуируют силами МКП "Городской центр управления пассажирскими перевозками" и отправят на хранение.
Напомним, что соответствующий порядок транспортировки и хранения старых машин, которые больше не нужны владельцам, был утвержден администрацией Волгограда в октябре прошлого года.
Реклама
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрами16.04.2020 11:11
Общество 16.04.2020 11:11
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмоний16.04.2020 09:47
Общество 16.04.2020 09:47
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТ16.04.2020 08:24
Общество 16.04.2020 08:24
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесу16.04.2020 07:46
Общество 16.04.2020 07:46
Власти Волжского пообещали вернуть тепло в дома15.04.2020 21:42
Общество 15.04.2020 21:42
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном парке15.04.2020 18:14
Общество 15.04.2020 18:14
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогоду15.04.2020 17:23
Общество 15.04.2020 17:23
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом кургане15.04.2020 16:37
Общество 15.04.2020 16:37
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницы15.04.2020 16:31
Общество 15.04.2020 16:31
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевших15.04.2020 15:52
Общество 15.04.2020 15:52
Село под Волгоградом «высыхает» из-за массовых коммунальных аварий15.04.2020 15:48
Общество 15.04.2020 15:48
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходы15.04.2020 14:43
Общество 15.04.2020 14:43
Не для дачников: в Волгограде организуют специальный речной маршрут до Культбазы и Зайчиков15.04.2020 13:54
Общество 15.04.2020 13:54
Волгоградцев взволновали колонны людей в военной форме15.04.2020 13:43
Общество 15.04.2020 13:43
Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцев15.04.2020 13:25
Общество 15.04.2020 13:25
Реклама