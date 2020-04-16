Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрами

Общество 16.04.2020 11:11
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16.04.2020 11:11
С началом третьей недели введения режима повышенной готовности в Волгоградской области пробки на Волжской ГЭС становятся все длиннее. Как предположили читатели ИА «Высота 102», которые зафиксировали один из таких заторов, это связано не только с ремонтом мостового перехода, но и с увеличением транспортного потока. «В первые дни апреля движение по мосту было почти свободным. Но уже недели через две по вечерам в сторону Волгограда выстраивается колонна автомобилей. Однажды длина этой пробки составила 2,5 километра», - рассказали автолюбители.
Возможно, увеличение автомобильного потока связано с расширением перечня организаций, которым разрешено осуществлять деятельность во время режима повышенной готовности. А может – из-за того, что не все соблюдают режим самоизоляции.
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