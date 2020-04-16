В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесу

Общество 16.04.2020 07:46
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16.04.2020 07:46
В Волгоградской области вводятся ограничения на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102», принято соответствующее постановление администрации Волгоградской области. До 3 мая въезд в лес будет запрещен в связи с необходимостью соблюдения пожарной безопасности. Будут установлены информационные аншлаги, шлагбаумы, а также контрольно-пропускные пункты. Исключение будет сделано для проведения необходимых санитарных работ для борьбы с вредителями деревьев – пилильщика соснового рыжего, ткача звездчатого и красноголового. Напомним, посещение лесов в регионе под запретом со дня введения режима повышенной готовности. Прогулки и поездки на природу запрещены в связи с обязанностью граждан соблюдать режим самоизоляции.
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