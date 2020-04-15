Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцев





Двое жителей Волгоградской области, у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, находятся в тяжелом состоянии. Как рассказали ИА «Высота 102» в оперативном штабе, среди них 78-летняя женщина, она подключена к аппарату ИВЛ. Другой пациент – 39-летний мужчина.

Всего в регионе, напомним, выявлено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1119 человек. В больницах находятся 96 человек, в том числе 90 взрослых и 6 детей. В Волгоградской области зафиксирован один летальный исход – посмертные исследования выявили вирус у скончавшейся женщины из Жирновского района.



