Общество

Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцев

Общество 15.04.2020 13:25
0
15.04.2020 13:25


Двое жителей Волгоградской области, у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, находятся в тяжелом состоянии. Как рассказали ИА «Высота 102» в оперативном штабе, среди них 78-летняя женщина, она подключена к аппарату ИВЛ. Другой пациент – 39-летний мужчина. 
Всего в регионе, напомним, выявлено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1119 человек. В больницах находятся 96 человек, в том числе 90 взрослых и 6 детей. В Волгоградской области зафиксирован один летальный исход – посмертные исследования выявили вирус у скончавшейся женщины из Жирновского района. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
15.04.2020 14:43
Общество 15.04.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 13:54
Общество 15.04.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 13:43
Общество 15.04.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 12:04
Общество 15.04.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 11:02
Общество 15.04.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 10:26
Общество 15.04.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 10:24
Общество 15.04.2020 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.04.2020 10:07
Общество 15.04.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 20:21
Общество 14.04.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 20:09
Общество 14.04.2020 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 20:04
Общество 14.04.2020 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 17:43
Общество 14.04.2020 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 16:45
Общество 14.04.2020 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.04.2020 16:43
Общество 14.04.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 15:33
Общество 14.04.2020 15:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:43
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходыСмотреть фотографии
14:42
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – МурманскСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:01
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусомСмотреть фотографии
13:54
Не для дачников: в Волгограде организуют специальный речной маршрут до Культбазы и ЗайчиковСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцев взволновали колонны людей в военной формеСмотреть фотографии
13:25
Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцевСмотреть фотографии
12:34
В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумкуСмотреть фотографии
12:04
Красиво летят: под Волгоградом начались тренировки воздушного парада ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области растет число подтвержденных случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:02
Дешево и сердито: в Волгоградской области освоили «уникальный» способ ремонта дорогСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Под Волгоградом рецидивист облил бензином и чуть не сжег свою дочьСмотреть фотографии
10:26
«И к мертвым нельзя?»: волгоградцы возмущены запретом посещать кладбищаСмотреть фотографии
10:24
Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной банковской картойСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области пьяный водитель без прав покалечил двух человек в ДТПСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде отопительный сезон продлится до конца неделиСмотреть фотографии
09:53
Снижение внебольничных пневмоний зафиксировано в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:21
В Волжском завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
20:09
В Волгограде начинает работу новый спецмаршрутСмотреть фотографии
20:04
В Волгоградской области назвали районы с послушными жителямиСмотреть фотографии
19:01
Под Волгоградом медиков проверят на волокиту при обследовании больного коронавирусомСмотреть фотографии
17:43
Чиновники увеличили количество спецрейсов по маршрутам «Волжский-Волгоград» после жалоб пассажировСмотреть фотографии
16:51
Сельские депутаты Волгоградской области попросили президента РФ заступиться за врачаСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области чиновников обязали заменить «штопанный» водопроводСмотреть фотографии
16:39
Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятамиСмотреть фотографии
15:33
В ДОСААФ определились с новым председателем волгоградского реготделенияСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №5Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области наблюдение за школьниками на ЕГЭ оценили в 32 млн рублейСмотреть фотографии
13:47
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитнойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 