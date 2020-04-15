В Волгограде отопительный сезон продлится до конца недели





В Волгограде отопительный сезон продлится до конца текущей недели. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, отключение тепла запланировано на понедельник, 20 апреля.

Для завершения отопительного периода в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха на улице должна быть не менее +8˚С. В Волгограде такой показатель пока не достигнут, поэтому власти приняли решение не отключать многоквартирные дома и социальные объекты от теплоснабжения.

В Волжском, напомним, отопительный сезон завершается сегодня. В мэрии посчитали, что в городе уже произошло «устойчивое повышение среднесуточной температуры наружного воздуха до +8˚С».



