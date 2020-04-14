Охотники за нарушителями самоизоляции выходят на улицы Волгограда





Сегодня в Волгограде и районах области пройдут очередные рейды по проверке соблюдения режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-2019, межведомственные группы выйдут на улицы Центрального, Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов города. Также патрули будут работать в Волжском, Камышинском, Фроловском, Калачевском, Светлоярском, Октябрьском, Серафимовичском и Суровикинском районах области.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения выносится предупреждение, либо штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.



