Охотники за нарушителями самоизоляции выходят на улицы Волгограда

Общество 14.04.2020 10:07
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14.04.2020 10:07
Сегодня в Волгограде и районах области пройдут очередные рейды по проверке соблюдения режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-2019, межведомственные группы выйдут на улицы Центрального, Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов города. Также патрули будут работать в Волжском, Камышинском, Фроловском, Калачевском, Светлоярском, Октябрьском, Серафимовичском и Суровикинском районах области.
За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения выносится предупреждение, либо штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
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