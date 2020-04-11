



Эксперты дали положительное заключение на разработанную проектную документацию по сохранению в Волгограде объекта культурного наследия - памятника дважды Герою Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову, сообщает ИА «Высота 102».

Состояние памятника, как отмечается в экспертном заключении, удовлетворительное. На бронзовой скульптуре за 30 лет образовалась серо-зеленая пленка (патина) из-за сухой промышленной атмосферы Волгограда. Отмечается, что патина, образовавшаяся на поверхности памятников или скульптур с течением времени, органически присуща им и является элементом их истории. «Поэтому ее следует сохранять с такой же тщательностью, как и саму скульптуру», - отмечается в документе. Однако бронзовые элементы памятника – бюст с постаментом – все же помоют водой.

Предлагаемое проектное решение предусматривает замену существующего облицовочного материала постамента – пустотелого керамического кирпича – на более долговечный гранит, с устройством железобетонных элементов под новую облицовку.

Для этого кирпич демонтируют, расчистят полости до бетонного основания. Его отремонтируют, заделают трещины. Потом смонтируют металлокаркас и установят анкеры в существующее ж/б основание постамента. После устройства железобетонных конструкций их облицуют гранитными плитами.



Справка.





Монумент командующему 62-ой Армией, маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову был возведен в 1990 году по проекту архитектора В.М. Сухорослова и скульптора Александра Васильевича Чуйкова – сына маршала Чуйкова. Стоит он в парковой зоне на улице, которая носит имя прославленного маршала, и на том самом месте, где во время обороны Сталинграда находился командный пункт 62-ой Армии.

Памятник представляет собой бронзовый скульптурный портрет в виде прямоугольного основания (пьедестала), переходящего в бюст В. И. Чуйкова. На пьедестале установлена накладная металлическая надпись «В.И.ЧУЙКОВ», выполненная рельефными буквами на металлической пластине. Высота скульптуры – 6,4 метра. Пьедестал покоится на широком прямоугольном основании из пустотелого облицовочного кирпича. К постаменту пристроена кирпичная ступенчатая стена, на которой установлена гранитная доска с высеченными на ней словами маршала.

По замыслу авторов, нижняя половина памятника представляет собой гранитную глыбу, символизирующий крутой волжский берег. Из нее поднимается, словно вырастает, полуфигура полководца. Маршал приезжает в восстановленный после войны Сталинград, с трудом узнает памятные, знакомые места, радуется возрождению города-героя. Однако не может забыть тех, кто погиб здесь. В память о них он ритуальным жестом обнажил голову, держа фуражку в руке. Свежий волжский ветер рвет с его плеч плащ-накидку, поэтому он придерживает ее правой рукой. На груди маршала две Золотые Звезды Героя Советского Союза. Внизу надпись: «Есть в огромной России город, которому отдано моё сердце... Он вошёл в историю как Сталинград» и подпись: «В. И. Чуйков».





В текущем году будут отреставрированы и мемориальные плиты над могилой маршала Василия Чуйкова , расположенной на Мамаевом кургане. На неудовлетворительное состояние мемориала публично жаловались родственники дважды Героя Советского Союза. Объект и раньше состоял в плане-графике ремонтно-реставрационных работ, однако из-за широкого общественного резонанса обновить надгробие решили раньше срока. Работы будут проведены до конца июня текущего года.



