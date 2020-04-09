Вернувшегося из Уругвая волжанина застали на улице около дома и оштрафовали





Трое жителей Волжского привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Волжский городской суд оштрафовал их на 15 тысяч рублей.

Один из волжан вернулся из Румынии и дважды отсутствовал по месту проживания – 1 и 3 апреля. За каждое нарушение на него были составлены протоколы. Еще один житель города, вернувшийся из Уругвая, во время проверки 6 апреля находился на улице около дома. Третьего волжанина также в этот день полицейские не застали дома. Мужчина находился на самоизоляции из-за контакта с человеком, который вернулся из зарубежной поездки.

Напомним, режим самоизоляции должны соблюдать граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок, а также проживающие с ним члены семьи.



