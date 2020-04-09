Общество

Вернувшегося из Уругвая волжанина застали на улице около дома и оштрафовали

Общество 09.04.2020 11:15
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09.04.2020 11:15


Трое жителей Волжского привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Волжский городской суд оштрафовал их на 15 тысяч рублей.
Один из волжан вернулся из Румынии и дважды отсутствовал по месту проживания – 1 и 3 апреля. За каждое нарушение на него были составлены протоколы. Еще один житель города, вернувшийся из Уругвая, во время проверки 6 апреля находился на улице около дома. Третьего волжанина также в этот день полицейские не застали дома. Мужчина находился на самоизоляции из-за контакта с человеком, который вернулся из зарубежной поездки. 
Напомним, режим самоизоляции должны соблюдать граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок, а также проживающие с ним члены семьи. 

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