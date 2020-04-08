



За два месяца 2020 года смертность населения Волгоградской области уменьшилась на 2,3%. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат, исследовавший причины смертности от основных заболеваний.

В частности, если за аналогичный период прошлого года в регионе умер 5721 человек, то в начале этого года – 5589 человек. Рост смертности зафиксирован по таким заболеваниям, как туберкулез (24,1%), болезни органов пищеварения – (4,7%), кровообращения (2%).

При этом показатель смертности снизился по другим заболеваниям – по онкологии (10,6%), болезням органов дыхания (9,9%). В частности, если в начале 2019 года от злокачественных новообразований скончались 915 человек, то в январе-феврале 2020 года – 817 человек.



