В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из дома





Жителям Волгоградской области упростят задачу с заполнением уведомлений об убытии из дома в рамках режима самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, муниципальное учреждение «Информационное агентство Волгограда» заказывает цветную печать 100 тысяч бланков, которые можно использовать и как образцы для оформления документа. На обратной стороне листовки формата А5 разместят памятку с информацией о разрешенных основаниях для появления на улице. Сумма закупки составила 220 тысяч рублей.

Тираж листовок направят в региональный штаб по борьбе с коронавирусом, который распределит печатную продукцию по муниципальным образованиям области.

Режим самоизоляции в Волгоградской области введен постановлением губернатора с 1 апреля. Покидать свою квартиру или дом гражданам можно только для выноса мусора, похода в магазин и выгула собаки, но не дальше 100 метров от дома, в медучреждение за получением неотложной помощи и на работу, если деятельность предприятия не попала под запрет, а также для поездки на дачу или в гипермаркет.

При себе необходимо иметь паспорт и заполненное от руки уведомление, в котором указывается дата, примерное время выхода из дома и причина выхода на улицу. Проверять документы у населения уполномочены только сотрудники полиции. За нарушение режима самоизоляции в КоАП предусмотрены штрафы в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. За нарушение карантина гражданам, прибывшим из-за рубежа, предусмотрено денежное наказание на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.