Общество

Сбербанк отправил в российские регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток

Общество 06.04.2020 18:22 Новости компаний
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06.04.2020 18:22 Новости компаний


Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. В Волгоградской области средства индивидуальной защиты преданы региональному отделению ВОД «Волонтеры-медики».  
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Все, кто работает на передовой, особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, тем более люди, которые добровольно вызвались помогать в столь непростое для страны и всего мира время. Волонтеры должны быть обеспечены масками и одноразовыми перчатками. К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит этих средств защиты, поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет особенно актуальна».
Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

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