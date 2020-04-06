Общество

Виртуозы на самоизоляции: артисты Волгоградской филармонии скучают по зрителям

Общество 06.04.2020 12:59
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06.04.2020 12:59


Обращение к публике записали соблюдающие режим самоизоляции артисты Волгоградской филармонии. Как сообщает ИА «Высота 102», музыканты обратились к зрителям в стихах и рассказали, чем занимаются во время вынужденной разлуки со сценой.



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