В Волгоградской области местные выборы попали под карантин





В Волгоградской области отложены выборы главы Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего в 34 регионах России должны были пройти около 100 выборных компаний в органы местной власти, назначенных с сегодняшнего числа и по 21 июня. Также приостанавливаются все избирательные действия по данным кампаниям. Главу Рахинского сельского поселения должны были избирать 17 мая.

Возобновление мероприятий по отложенным выборам будет осуществляться по решению комиссии, организующей выборы, согласованному с соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, после предварительного уведомления ЦИК России. «Указанное решение принимается исходя из особенностей режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья избирателей, участников референдума на конкретной территории», - отмечено в постановлении ЦИК России.

Напомним, голосование по изменению конституции, запланированное на 22 апреля, также не состоится из-за ситуации с коноравирусной инфекцией.



