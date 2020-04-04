Общество 04.04.2020 13:06
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04.04.2020 13:06
В Волгоградской области за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», выдал федеральный оперативный штаб. Таким образом, в регионе было 8 заболевших, одну женщину накануне выписали.
Всего по данным на 4 апреля в России зафиксировано 582 новых случая в 32 регионах России, девять человек скончались, 52 выписаны. Больше всего заболевших в Москве - 434 случая.
Всего коронавирусная инфекция выявлена в 78 регионах России, таких случаев зафиксировано 4731. 43 человек скончались, выздоровели 333.
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