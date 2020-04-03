Волгоградцам не разрешают самоизолироваться в личных автомобилях

Общество 03.04.2020 14:09
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03.04.2020 14:09
Выход или выезд на личном автомобиле из места проживания по причинам, не указанным в постановлении губернатора, считается нарушением режима самоизоляции. Этот момент уточнили на сегодняшнем брифинге с участием представителей администрации Волгоградской области и ГУ МВД по Волгоградской области.
Так, по словам заместителя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко, колл-центр оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции буквально «взорвали» подобные вопросы. Наталья Лисименко подчеркнула, что на своем авто нельзя выезжать с семьей даже в безлюдное место.
Спикеров брифинга спросили, не попадает ли под ответственность супруг, который возит свою жену на работу. Или граждане, которые едут на свою дачу. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян подчеркнул, что нужно разбираться в каждом отдельном случае – например, ездят ли граждане на дачу туда-сюда или едут на дачу, чтобы остаться там до конца действия ограничительных мер.
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» также обращались читатели с подобными вопросами.
Например, волгоградец Сергей, проживающий в Кировском районе, вынужден возить свою супругу каждое утро, так как она работает в управлении одной федеральной службы, расположенном в Центральном районе города. «Первый день жена поехала на работу на автобусе №77 и прокляла все на свете. Народу в автобусе было полно, далеко не все в масках, чихают и кашляют друг на друга. О каком соблюдении санитарных норм можно говорить? Даже, если ты не болен коронавирусом, после выхода из салона такого автобуса начинаешь думать о самом плохом», - возмущался Сергей.
Наталья Лисименко признала, что проблемы с переполненными автобусами, действительно, были в первый день работы спецрейсов. Но выразила надежду, что этот вопрос урегулируют городские власти. При этом она подчеркнула, что работодатели тоже должны позаботиться о доставке своих сотрудников на работу. Или предложить другие альтернативные варианты. Она привела в пример своих родственников, которые добираются на работу на машинах своих коллег.
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