Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортаж

Общество 02.04.2020 16:16
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02.04.2020 16:16
Самое знаковое место Волгограда сегодня безлюдно. На Мамаевом кургане нет никого. В городе пора цветения абрикосов, но на красоту мало кто обращает внимание. Сигнальные ленты, тревожные взгляды, уже никого не удивляющие странные объявления. Атмосфера начала апреля 2020 года – в фотографиях ИА «Высота 102».
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