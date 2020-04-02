Общество

Центры занятости в Волгоградской области дезинфицируют перед наплывом безработных

Общество 02.04.2020 23:29
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02.04.2020 23:29


В центрах занятости Волгоградской области проводится усиленная дезинфекционная обработка помещений. Сегодня такие работы проходят в центре занятости Волжского. Как рассказали ИА "Высота 102" волжане, первичный прием посетителей не ведется. "Говорят, принимают только тех, кто уже стоит на учете.  Нам предлагают или ждать окончания нерабочей недели, или подавать документы дистанционно, через госуслуги, со всем пакетом справок".  По словам волжан, люди все равно приходят в центр занятости в надежде решить свои проблемы, связанные с потерей работы.  "Среди нас есть продавцы, парикмахеры, водители. Некоторых работодатели сами не увольняли, но честно сказали, что не знают, когда откроются. Поэтому люди написали заявления и пошли становиться на учет в центр занятости. Чтоб хоть какое-то пособие получать», - объяснили волжане.
Сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская на брифинге на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», сколько жителей региона в связи с последними событиями остались без работы, ответила, что статистических данных таких пока нет. В то же время она подчеркнула, что предпринятые администрацией региона меры по поддержке малого и среднего бизнеса направлены как раз на то, чтобы люди не теряли работу. А их работодатели, по мнению Анны Писемской, должны проявлять социальную ответственность и стараться сохранить сотрудников, чтобы возобновить бизнес после окончания ограничительных мер. 
Напомним, в России увеличено максимальное пособие по безработице – до 12 тысяч 130 рублей. В то же время минимальный размер пособия до последнего времени составлял всего 1,5 тысячи рублей. 

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