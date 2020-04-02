Общество 02.04.2020 23:29
0
02.04.2020 23:29
В центрах занятости Волгоградской области проводится усиленная дезинфекционная обработка помещений. Сегодня такие работы проходят в центре занятости Волжского. Как рассказали ИА "Высота 102" волжане, первичный прием посетителей не ведется. "Говорят, принимают только тех, кто уже стоит на учете. Нам предлагают или ждать окончания нерабочей недели, или подавать документы дистанционно, через госуслуги, со всем пакетом справок". По словам волжан, люди все равно приходят в центр занятости в надежде решить свои проблемы, связанные с потерей работы. "Среди нас есть продавцы, парикмахеры, водители. Некоторых работодатели сами не увольняли, но честно сказали, что не знают, когда откроются. Поэтому люди написали заявления и пошли становиться на учет в центр занятости. Чтоб хоть какое-то пособие получать», - объяснили волжане.
Сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская на брифинге на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», сколько жителей региона в связи с последними событиями остались без работы, ответила, что статистических данных таких пока нет. В то же время она подчеркнула, что предпринятые администрацией региона меры по поддержке малого и среднего бизнеса направлены как раз на то, чтобы люди не теряли работу. А их работодатели, по мнению Анны Писемской, должны проявлять социальную ответственность и стараться сохранить сотрудников, чтобы возобновить бизнес после окончания ограничительных мер.
Напомним, в России увеличено максимальное пособие по безработице – до 12 тысяч 130 рублей. В то же время минимальный размер пособия до последнего времени составлял всего 1,5 тысячи рублей.
Реклама
Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»02.04.2020 21:17
Общество 02.04.2020 21:17
В Волгограде назвали суммы штрафов для нарушителей режима самоизоляции02.04.2020 19:10
Общество 02.04.2020 19:10
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля02.04.2020 18:01
Общество 02.04.2020 18:01
Чиновники рассказали, сколько парацетамола осталось в Волгоградской области02.04.2020 16:53
Общество 02.04.2020 16:53
Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХ02.04.2020 16:33
Общество 02.04.2020 16:33
Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортаж02.04.2020 16:16
Общество 02.04.2020 16:16
Хроники самоизоляции: в Волгограде люди стоят в очереди на почту и закупаются на рынке02.04.2020 15:12
Общество 02.04.2020 15:12
Из волгоградской больницы увольняются пожилые медработники из-за страха заразиться коронавирусом02.04.2020 13:20
Общество 02.04.2020 13:20
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая02.04.2020 11:24
Общество 02.04.2020 11:24
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе02.04.2020 11:20
Общество 02.04.2020 11:20
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции02.04.2020 10:08
Общество 02.04.2020 10:08
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус02.04.2020 10:01
Общество 02.04.2020 10:01
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс02.04.2020 09:46
Общество 02.04.2020 09:46
Рынок труда в Волгоградской области умирает02.04.2020 08:22
Общество 02.04.2020 08:22
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции01.04.2020 21:50
Общество 01.04.2020 21:50
Реклама