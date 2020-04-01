Жителей Волгоградской области обязали выкидывать мусор со справкой





В администрации Волгоградской области пояснили правила передвижения граждан в период действия ограничительных мер. Как сообщает ИА «Высота 102», выходить из дома можно только для обращения за экстренной медицинской помощью; похода в ближайший магазин или аптеку. Также разрешен выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также напечатанное или написанное от руки уведомление — его можно составить по образцу, который прикреплен ниже. Главное, чтобы были указаны дата и время составления; фамилия, имя, отчество; адрес места проживания; обозначены цель выхода и планируемое время возвращения.

Если же в период действия ограничительных мер жители продолжают ходить на работу, то помимо паспорта при себе необходимо иметь справку от работодателя, составленную в свободной форме.

При этом ограничения не распространяются на работников госорганов, в том числе судов, прокуратуры, правоохранительных органов и местного самоуправления, работников Центрального банка РФ, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, а также на деятельность ведомств, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, охраной порядка, обеспечением общественной безопасности. При этом у сотрудников должно быть удостоверение или другой документ, подтверждающий их статус.



