Общество 01.04.2020 10:50
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01.04.2020 10:50
25 резервных автобусов вынужденно направил сегодня на улицы Волгограда муниципалитет. Всего спецрейсы теперь осуществляют 176 автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, оперативный мониторинг подтверждает наличие в транспорте горожан, не являющихся сотрудниками предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города или имеющих непрерывный производственный цикл, а также учреждений здравоохранения. Таким образом, муниципалитет направляет дополнительные автобусы на городские магистрали для того, чтобы из-за волгоградцев, грубо нарушающих режим самоизоляции, не возникала переполненность автобусов. Загруженность подвижного состава сотрудники профильных структур администрации и транспортных предприятий отслеживают в режиме реального времени.
Напомним, с 1 по 5 апреля в Волгоградской области приостановлена работа городского общественного транспорта. Это вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения коронавируса. На период приостановки общественного транспорта администрация Волгограда запустила спецрейсы для подвоза к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
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