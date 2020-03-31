Общество

Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов

Общество 31.03.2020 21:48
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31.03.2020 21:48


Для волжан, работающих в Волгограде, и волгоградцев, работающих в Волжском,  с 1 апреля разработано новое расписание для двух межмуниципальных автобусных маршрутов – №№ 123 и 146. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского. 
Напомним, с завтрашнего дня в Волгограде и в Волжском останавливается общественный транспорт. Для тех, кто будет работать в эти дни, предусмотрены спецрейсы, которые будут курсировать только в утренние и вечерние часы. 



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