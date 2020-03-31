Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов

Общество 31.03.2020 21:48
0
31.03.2020 21:48
Для волжан, работающих в Волгограде, и волгоградцев, работающих в Волжском, с 1 апреля разработано новое расписание для двух межмуниципальных автобусных маршрутов – №№ 123 и 146. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.
Напомним, с завтрашнего дня в Волгограде и в Волжском останавливается общественный транспорт. Для тех, кто будет работать в эти дни, предусмотрены спецрейсы, которые будут курсировать только в утренние и вечерние часы.
Реклама
Посольство России в Австралии ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков31.03.2020 22:33
Общество 31.03.2020 22:33
В Волгограде опубликовано расписание движения транспорта по спецмаршрутам31.03.2020 16:54
Общество 31.03.2020 16:54
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице31.03.2020 13:57
Общество 31.03.2020 13:57
На Волгоградскую область надвигаются заморозки31.03.2020 13:21
Общество 31.03.2020 13:21
Вернувшихся из Москвы волгоградцев не планируют обследовать на коронавирус31.03.2020 13:16
Общество 31.03.2020 13:16
Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса31.03.2020 13:10
Общество 31.03.2020 13:10
Волгоградских дачников вывезут с острова Сарпинский31.03.2020 12:57
Общество 31.03.2020 12:57
В Волгоградской области хронических алкоголиков отлучили от руля31.03.2020 12:46
Общество 31.03.2020 12:46
В Волжском готовят спецрейсы общественного транспорта31.03.2020 12:04
Общество 31.03.2020 12:04
В Волгограде сохранят один речной маршрут для островитян с пропиской31.03.2020 11:32
Общество 31.03.2020 11:32
В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды31.03.2020 11:16
Общество 31.03.2020 11:16
Пожилых прохожих на улицах городов Волгоградской области «заворачивают» домой31.03.2020 10:29
Общество 31.03.2020 10:29
«Капитал МС»: десять шагов для волгоградцев, чтобы избежать встречи с коронавирусом31.03.2020 10:13
Общество 31.03.2020 10:13
Реклама