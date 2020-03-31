Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов





Для волжан, работающих в Волгограде, и волгоградцев, работающих в Волжском, с 1 апреля разработано новое расписание для двух межмуниципальных автобусных маршрутов – №№ 123 и 146. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.

Напомним, с завтрашнего дня в Волгограде и в Волжском останавливается общественный транспорт. Для тех, кто будет работать в эти дни, предусмотрены спецрейсы, которые будут курсировать только в утренние и вечерние часы.











