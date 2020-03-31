В Волгограде сохранят один речной маршрут для островитян с пропиской





В связи с рекомендациями Роспотребнадзора об ограничении общественных контактов и самоизоляции граждан с целью предотвращения распространения коронавируса с 1 апреля приостановлена работа сезонных речных маршрутов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Большая часть волгоградцев, переправляющихся теплоходами на остров Сарпинский – владельцы дачных участков, как правило, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом и потому относящиеся к особой группе риска. Новая мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения. В то же время для волгоградцев, постоянно проживающих на острове, продолжит работу круглогодичный речной маршрут «Руднева - Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 будет совершать рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно. О возобновлении работы сезонных пассажирских судов будет сообщено дополнительно.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители острова Сарпинский выражали опасение в связи с тем, что перед началом нерабочей недели сюда стали переправляться в массовом порядке дачники, рыбаки и просто отдыхающие. При этом опасность подхватить какую-то инфекцию в ограниченном пространстве речных трамвайчиков многократно увеличивается.



